Protezione Civile Valtinella, altri 5 anni da coordinatore per Rosalba Altieri

Altri 5 anni da coordinatore per Rosalba Altieri. I volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile Valtinella, che riunisce i Comuni di Casciago, Luvinate e Barasso, hanno scelto ancora lei per guidare la squadra che si compone di una trentina di persone, impegnate in diversi ambiti sul territorio.

Il suo vice sarà ancora Marco Bacilieri, in carica con lei dal 2019. La rielezione è stata ratificata con apposito decreto di nomina dal sindaco di Casciago, capofila del gruppo intercomunale.