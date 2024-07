Quasi ultimato il restauro della tela Seicentesca nella chiesa di Azzate

Il restauro della preziosa tela custodita nella Chiesa di Azzate, raffigurante San Carlo e San Giovanni Evangelista, sarà ultimato entro la fine del mese. La tela, risalente al XVII secolo e appartenente all’ambito culturale lombardo, misura 270 x 210 centimetri ed è un’opera di pittura ad olio.

La necessità di intervenire sull’intera opera è nata dalle alterazioni subite dalla vernice stesa durante il precedente restauro. Queste alterazioni, dovute al tempo e alle condizioni climatiche di esposizione in una chiesa, hanno causato un processo di “sbiancamento” che ha portato alla perdita di cromaticità dei colori e di nitidezza delle figure.

La foto rappresenta un saggio di pulitura realizzato sull’opera, e mette in evidenza la differenza di vivacità del colore rosso del mantello di San Giovanni prima e dopo l’operazione. La parte pulita del mantello mostra un rosso molto più intenso e vibrante rispetto alla parte ancora da trattare.

Il restauro è finanziato dall’associazione l’Alveare di Buguggiate, grazie anche alla partecipazione al bando “Tesori nascosti 2023” della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il progetto, intitolato “Una pala da riscoprire – Chiesa di Azzate”, ha permesso di raccogliere i fondi necessari per questo importante intervento.

Parallelamente al restauro, si sta concludendo una ricostruzione storica dell’opera che ha portato a risultati importanti e inaspettati riguardo alla sua attribuzione. Questi risultati verranno probabilmente resi noti al termine dei lavori.

Mostra “Tesori Nascosti 2023”

L’opera restaurata sarà esposta il prossimo autunno/inverno 2024 presso il Castello di Masnago nell’ambito della mostra “Tesori Nascosti 2023”. Questa mostra segue l’edizione del 2021, in cui sono stati esposti due olii su tavola attribuibili a Callisto Piazza del 1542, anch’essi restaurati e finanziati con la stessa modalità. L’associazione l’Alveare di Buguggiate, che tra gli scopi principali ha la conservazione e la valorizzazione delle opere artistiche conservate nei luoghi storici della provincia, invita chiunque voglia contribuire al progetto a fare una donazione.

Di seguito i dettagli per effettuare la donazione: Fondazione Comunitario del Varesotto Onlus

Banca: INTESA Sanpaolo Private Banking

IBAN: IT87N0323901600670001966911

Causale: Donazione progetto 2023.0036 Una pala da riscoprire – Chiesa di Azzate

Ogni contributo è prezioso per la conservazione del nostro patrimonio culturale e per permettere a opere come questa di continuare a essere ammirate dalle future generazioni.