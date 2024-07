Riaperta la sp 1 a Varese. Rimane ancora chiusa la tangenziale per una frana

Il Comune di Varese fa sapere che il tra di sp 1 tra la rotonda di Buguggiate e via Corridoni è stato riaperto al traffico mentre rimane ancora chiusa la tangenziale di Varese a causa di una frana così come la via Walder.

Anas comunica che sono provvisoriamente chiusi i tratti stradali sulla statale 340 ‘Regina’ dal km 16,100 al km 17,500, nei territori comunali di Brienno e di Argegno in provincia di Como, e sulla strada statale 712 ‘Tangenziale di Varese’ al km 5,000 a Varese, a causa di materiale riversato dai versanti per le intense precipitazioni delle ultime ore.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148