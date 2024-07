Rimandata a sabato 13 luglio l’inaugurazione del Luna Park a Luino

A causa del maltempo, l’inaugurazione del Luna Park di Luino (via Copelli a Voldomino – nel parcheggio ex Segrada), inizialmente prevista per questa sera, venerdì 12 luglio alle ore 20.30, è stata rimandata a domani sera, sabato 13 luglio sempre alle ore 20.30.

Le attrazioni potrebbero comunque aprire stasera in caso di miglioramento, ma l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro e lo sconto di 1€ su tutte le giostre per i visitatori, previsto per la prima ora di apertura, sono rinviati a domani, sabato 13 luglio.