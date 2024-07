Rubano i pedalò alla spiaggia di Osmate e poi li restituiscono, “È la quarta volta in un mese”

Una brutta sorpresa per un lettore che si era recato alla spiaggia di Osmate per farsi un giro sul proprio pedalò: qualcuno aveva danneggiato i ganci che assicuravano l’imbarcazione a riva, l’aveva usata per divertirsi sul lago, e poi l’aveva riportata al suo posto.

«È già la quarta volta in un mese che capita – spiega lo sfortunato proprietario del pedalò -. Questi casi sono cominciati all’inizio di luglio. I vandali arrivano di notte con seghetti e flessibili, tagliano le catene e rubano i pedalò per farsi un giro, poi li riportano a riva».

Nel corso delle settimane scorse sono stati presi di mira diversi pedalò e almeno due imbarcazioni sono state rubate. «Abbiamo avvisato le autorità della situazione – spiega il lettore -, ma al momento i furti continuano a ripetersi».