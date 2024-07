Sabato in concerto la sempre giovane banda di Cuvio: 185 anni e non sentirli

Con la filosofia di offrire della musica per tutti i gusti, la rassegna MusiCuvia è giunta al quarto anno consecutivo. Ma a Cuvio questo sabato ha l’onore di presentarci un’istituzione musicale locale che prospera da oltre quasi due secoli. La Filarmonica Cuviese data la sua nascita al 1839 in base ad una notizia tolta dalla visita pastorale del Vescovo Carlo Romanò effettuata quell’anno quando, alla Canonica, fu “accolto da musici”.

Nel 1858 fu riorganizzata in fanfara per volontà di Pasquale Maggi, presidente e sindaco. Il nome originale era ‘Armonia del Mandamento di Cuvio’. E nel 1862 ricevette, con le sue note, il Generale Garibaldi durante una visita al paese. Oggi continua ad essere la rocca di fondo della vita civica di Cuvio, dalle celebrazioni estivi alle commemorazioni profondamente storici. Quindi questo sabato, sotto la guida del suo presidente Pieremilio Tenconi e la direzione di Irene Guerra, ci apporta un programma di brani tanto popolare quanto curioso, che forse riflette l’eclettica e ricca storia della band stessa. Non vediamo l’ora di assistere ad un concerto che farà rivivere i nostri ricordi e rimarrà nelle nostre menti.

Sotto la sua nuova associazione MusiCuvia si svilupperà con un messaggio positivo per la vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

VIVA LA BANDA! Casa Antonio Roncari (via Verdi, 19) sabato 13 luglio alle ore 21.00 https://www.facebook.com/cuvio1839/