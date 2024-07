Samuele Oppedisano nuovo segretario dei Giovani Democratici della provincia di Varese

Nella giornata di domenica 21 luglio 2024, l’assemblea dei Giovani Democratici della provincia – che si è tenuta nell’area feste della Schiranna, ha eletto Samuele Oppedisano, originario di Somma Lombardo, come nuovo segretario. Durante l’incontro, il gruppo giovanile ha discusso del suo ruolo nella politica, delle iniziative future e della segreteria uscente guidata da Michelangelo Moffa, ringraziata calorosamente per il lavoro svolto.

Nel suo discorso inaugurale, Oppedisano ha sottolineato l’importanza del momento storico che stiamo vivendo: «Viviamo in una realtà decisamente complessa che pone molte sfide davanti a noi. Il clima che si respira in Italia è preoccupante e dobbiamo esserne all’altezza – ha dichiarato – La giovanile è un luogo di confronto, condivisione, formazione e di militanza collettiva. Le nostre priorità sono l’aiutare i circoli ad essere presenti nei loro territori, coinvolgere ancora più persone e avere più G nei GD. Nella nostra base ci sono pochi studenti delle superiori. La militanza politica è anche per i giovanissimi e possiamo dimostrarlo cercando di abbattere gli stereotipi: la politica non è solo per vecchi o per uomini».

Oppedisano ha inoltre annunciato l’intenzione di lanciare una nuova campagna politica specifica, promettendo che presto se ne sentirà parlare: «Individueremo una campagna politica specifica e ne sentirete parlare. Viva i GD, viva l’Italia antifascista».

«Il mio fine è fare di ogni fine un buon inizio – ha commentato sui social il passaggio di testimone Michelangelo Moffa – Si chiude un percorso di 7 anni, se ne aprono altri, sempre col vento dietro la testa, Hasta siempre!»