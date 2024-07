Scatta l’allarme antincendio: evacuato il centro commerciale di Gavirate

È scattato l’allarme antincendio al centro commerciale di Gavirate. Poco prima delle 14 di oggi, sabato 6 luglio, i clienti che erano in quel momento all’interno della struttura sono stati fatti uscire per un principio di incendio che ha interessato una delle celle frigorifero del supermercato. Il macchinario è andato in corto circuito provocando un piccolo incendio prontamente spento.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno soccorso due persone per una lieve intossicazione.

L’allarme è rientrato ben presto e l’attività è ripresa regolarmente.