Schianto in via Vespucci angolo viale Lombardia a Gallarate, ci sono cinque feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica in via Vespucci a Gallarate, la strada che si incrocia con viale Lombardia e via M.Venegoni: due le auto coinvolte nello schianto e diversi mezzi di soccorso sul posto.

Il fatto è avvenuto attorno alle 14.50 e oltre alle forze dell’ordine che hanno rilevato il sinistro (polizia locale di Gallarate) sul posto sono intervenute anche due ambulanza della croce rossa italiana.

Cinque i feriti, fra essi anche una minore, una ragazzina di 16 anni. Nessuno dei coinvolti, dalle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita: i mezzi del soccorso sanitario hanno operato in codice giallo.