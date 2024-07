Scontro in viale Valganna a Varese, motociclista in ospedale

A pochi giorni dal tragico incidente tra un’auto e una moto costato la vita al 34enne Mattia Vitali, si è registrato a Varese un altro scontro simile che, per fortuna, non ha avuto un epilogo altrettanto tremendo.

Nella mattinata di sabato 27 luglio in viale Valganna – vicino all’incrocio con via Isolabella – una automobile Nissan si è scontrata con una motocicletta condotta da un uomo di 47 anni le cui condizioni in un primo momento hanno fatto scattare la massima allerta.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno riscontrato una situazione seria del ferito che però non è risultato in pericolo di vita. Per lui la corsa all’ospedale di Circolo dove è stato ricoverato. Non si registrano problemi invece per il guidatore dell’auto. I rilievi sono invece stati affidati alla Polizia Locale.