Si apre una voragine sulla strada per Bregazzana: l’intervento immediato ha evitato il peggio

Nel pomeriggio del 4 luglio a Bregazzana in via Castelli, all’ingresso della frazione di Varese, si è aperta improvvisamente una voragine nell’asfalto, di grandi dimensioni.

Fortunatamente, la situazione è stata tempestivamente segnalata da chi era sul posto, avvertendo immediatamente gli uffici competenti del comune, che hanno mandato rapidamente sul luogo i tecnici e coordinato un primo intervento per garantire almeno un accesso sicuro ai residenti. Oltre ai tecnici del Comune di Varese, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Alfa, che hanno individuato la causa: una tubazione della fognatura guasta, che ha provocato il cedimento.

La strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore, il tempo necessario per effettuare i primi lavori di messa in sicurezza. La rapidità di segnalazione e l’efficacia dell’intervento sono però stati fondamentali per evitare ulteriori rischi e disagi: la strada è fondamentale per accedere alla frazione, e con i primi interventi i residenti di Bregazzana possono ora contare su un accesso in sicurezza, mentre è prevista in tempi brevissimi anche la sua asfaltatura.