Si asfalta a Saronno, ecco le variazioni della viabilità da lunedì 22 luglio

Procede a Saronno il piano di asfaltature avviato nelle scorse settimane, con le inevitabili variazioni della viabilità in alcune zone della città.

In particolare per quanto i lavori di riqualificazione dell’area di via Parma, di cui si è conclusa venerdì la parte diurna, proseguiranno in orario notturno.

Da lunedì 22 luglio a fine mese, l’intervento di posa del nuovo asfalto che riguarderà viale Lombardia e la rotatoria tra via Varese/Parma/Lombardia verrà effettuato in orari notturni, così da ridurre al minimo il disagio per chi utilizza l’arteria quotidianamente.

La viabilità risulterà modificata dalle ore 21 alle ore 6 con le seguenti modalità:

Dal 22 al 26 luglio:

– la rotatoria della Dubina (via Varese/Parma/Lombardia): vige senso unico di percorrenza provenendo da Solaro in direzione viale Europa;

– via Parma: vige senso unico di circolazione provenendo da Solaro in direzione viale Europa;

– chi percorre via Varese provenendo da Caronno Pertusella in direzione Saronno, all’intersezione con la via Archimede avrà l’obbligo di svoltare a destra in direzione via Grieg;

– su via Grieg, dall’intersezione con viale Lombardia sino alla Carrozzeria Stella, vige divieto di fermata su entrambi i lati;

– chi percorre via Gorizia, all’intersezione con via Varese avrà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione Santuario;

– chi percorre via Milano in direzione via Varese avrà l’obbligo di svolta a destra in direzione Santuario;

– chi percorre via Varese in direzione Caronno Pertusella, all’intersezione con via Milano avrà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione centro città;

– i veicoli provenienti dall’uscita Autostrada A9 alla rotatoria con via Galli avranno il divieto di transito in direzione Solaro con l’obbligo di proseguire in direzione viale Lazzaroni (svolta a sinistra) o Origgio (svolta a destra), eccetto i residenti in via Sampietro e i mezzi di soccorso;

– ai veicoli che percorrono viale Europa sarà interdetta la svolta in via Galli e dovranno quindi proseguire in direzione viale Lazzaroni oppure Origgio:

– i veicoli percorrenti via Gorizia all’intersezione con via Parma avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa:

– i veicoli in uscita dal distributore Fremar di via Parma avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa;

– i veicoli percorrenti via Sampietro, provenienti da Saronno centro, in direzione via Parma/Galli, alla rotatoria avranno l’obbligo di svolta a destra; i veicoli percorrenti via Sampietro provenienti da Origgio, avranno obbligo di svolta a sinistra in direzione via Galli/Europa o di proseguire diritto in direzione via Giuliani.

Dal 24 luglio a fine mese:

– su viale Lombardia (tratto di strada compreso tra via Grieg e la rotatoria della Dubina (via Varese/Parma/Sampietro) vige senso unico di percorrenza provenendo da Solaro in direzione viale Europa;

– chi percorre via Varese, in direzione Caronno Pertusella, alla rotatoria della Dubina potrà proseguire diritto o svoltare a destra in direzione via Parma/Europa;

– chi percorre via Varese, in direzione Santuario, alla rotatoria della Dubina potrà proseguire diritto o svoltare a sinistra in direzione via Parma/Europa;

– chi percorre via Parma in direzione Solaro, alla rotatoria della Dubina avrà l’obbligo di svoltare a destra in direzione Caronno Pertusella oppure a sinistra in direzione Santuario.

Eventuali condizioni meteo avverse potrebbero comportare variazioni a quanto sopra esposto che verranno, di volta in volta, comunicate.