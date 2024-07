Si è spento monsignor Giovanni Buga, in lacrime le comunità di Varese e Treviglio

Si è spento Monsignor Giovanni Buga, vicario parrocchiale nella Comunità Sant’Antonio abate di Varese.

Classe 1949, originario di Rho, è diventato sacerdote nel 1975. Ha svolto il proprio ministero come rettore ai seminari di Seveso e Masnago, dell’istituto De Filippi e presidente dell’istituto “La Casa”.

Prima di arrivare a Varese era stato parroco a Porlezza dove è stato anche decano, e per lungo tempo, a Treviglio, è stato amatissimo Prevosto e Decano.

«Negli anni passati nelle nostre parrocchie ha seguito famiglie, accompagnato nei sacramenti, in particolare chi si accostava alla confessione nella basilica di san Vittore, gruppi della terza età e celebrato l’Eucarestia finché la salute l’ha accompagnato – scrive una nota della comunità – Preghiamo perchè possa essere accolto a contemplare volto del Risorto, che ha scelto come sua speranza e che ha annunciato e testimoniato con grande dedizione e generosità».

L’ULTIMO SALUTO A VARESE E TREVIGLIO

Proprio perchè molto legato alle comunità di Varese e Treviglio, in entrambi i comuni si terranno cerimonie in suo ricordo: a Varese, la camera ardente allestita nel Battistero di San Giovanni sarà aperta il 2 luglio dalle 16.30 alle 19, il 3 luglio dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 19 e il 4 luglio dalle 9 alle 10. Il s. Rosario è previsto per mercoledì 3 alle 18.30 sempre in battistero, mentre la s. Messa di suffragio sarà giovedì 4 luglio alle 10.45 nella Basilica di San Vittore.

I funerali invece si svolgeranno nel pomeriggio del 4 luglio alle 16.15 nella basilica di Treviglio.