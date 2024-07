Terzo giorno di musica ed emozioni al Woodoo Festival a Cassano Magnago, e questa sera il gran finale

Day 3 – Il Caos: la vetta altissima di Nova Terra.

Siamo arrivati al culmine del viaggio: il Caos; il disordine universale, il momento che precede la creazione del cosmo, la totale frenesia. L’unica risposta che possiamo dare è: far festa. In questo miscuglio disordinato possiamo sentirci liberi di essere noi stessi e di vivere appieno ogni emozione.

La giornata, come ormai siamo abituati, si è aperta nel Woodoo Camp con il podcast di Battito Madre che accompagna la colazione dei nostri campeggiatori e con il workshop di Workzine di 0331ent. A seguire, sempre nel Mystic Garden, è arrivato il momento del Brunch’n Bass di Cali&Funktional, un djset dalle sonorità Jungle e UK Garage.

Dopo pranzo gli abitanti del bosco si sono cimentati nel Synth Cafè di Badbass, workshop in cui hanno campionato suoni della natura per poi mixarli con la musica. Dopo aver registrato tutto il bosco di Woodoo Camp si è passati a customizzare tote bags con tantissime stampe e stencil in modo da avere un ricordo indelebile del Festival al 100% personalizzato.

Il pomeriggio continua con il Ciula Talk by Giargiame, in cui si sono affrontati argomenti che abbiamo particolarmente a cuore, come l’educazione sessuale e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Dopo aver chillato tutto il pomeriggio è arrivato il momento di far festa ed entrare nell’ottica del Caos.

Partiamo col botto con i LowPoly, dj del This is Not che hanno aperto le danze nel Wood Stage e con Zirko B2B e Brex che hanno fatto altrettanto nel Mystic Garden. Subito dopo parte il live spaziale dei Mefisto Brass live nel Wood Stage. Il gruppo porta avanti un progetto di Street Band nato nel 2019 da Giacomo Bertazzoni, Lorenzo Faraò, Niccolò Pozzi, Fabio Danusso e Davide Turolla. Si distinguono grazie al loro repertorio che varia da suoni elettronici a strumenti a fiato e percussioni. Intanto nel Mystic prendono posizione alla consolle Roti B2B e LU:ME che mantengono alto il mood. Cedono il passo a Lara David, classe 2000, con suoni marcatamente UK Garage, UK Bass e 2-step. La festa continua anche nel Wood Stage con il live potentissimo di Kabeaushè, artista keniano stabilito in Germania che ci ha fatti impazzire grazie alle sue sonorità gospel, funk, psych e trap che lo contraddistinguono, insieme, ovviamente, ad un outfit fighissimo e alla sua magistrale capacità di tenere lo stage ormai caldissimo. Ci ha trasportati letteralmente in un’altra dimensione.

Ma iniziamo ad arrivare al caos più totale perché i Fuera con il loro live infuocano il Main Stage. È una band composta da Black Same, Diak Deezy e Jxmmyvis. Contraddistinti da un mix deep house, new wave, pop e techno. Ma il Mystic Stage non rimane con le mani in mano, anzi si trasforma in un club di tutto rispetto con Skorpioklub, presentato da Stereoliez con la presenza di due special guests, ovvero Kaishi e MATILDE. Hanno spinto tantissimo, creando il mood caotico di cui avevamo bisogno. Fuera, nel Main, passa il testimone a Logic1000 una musicista e dj australiana con sede a Berlino che ha iniziato a pubblicare nel 2017 e da allora è svettata in classifica, guadagnando molta fama. Ha uno stile euforico, tanto che la sua produzione è stata definita come un “processo […] unico che evoca concetti, generi, campioni, ritmi di danza incentrati sul Regno Unito, sintetizzatori digitali iperaccurati e texture disincarnate”.

Intanto nel Mystic garden MattMoska ci fa ballare forte e subito dopo Mark Wark, un vero esperto di psicoacustica e di electro-breakbeat, sale sullo stage per mantenere alta la situazione. Intanto nel Main Stage il timone passa ai fratelli neozelandesi Ben e Louis Helliker-Hales, in arte Chaos in the CBD, nome nato ironicamente dal fatto che provenendo da una tranquilla penisola in Aukland passavano i weekend a creare caos in città, da qui CBD “Chaos in the Central Business District”. Lavorano in coppia da più di otto anni, sono sia producer che dj specializzati in musica dance elettronica.

Si chiude così la terza serata del Woodoo Fest, fra clubbing, occhiali veloci e un secondo concerto improvvisato ed itinerante della Mefisto Brass che ci ha chiamato a rapporto, facendoci ballare in giro con loro.

Non preoccupatevi però, avete ancora stasera, domenica 21, per far festa con noi e assaporare la quiete che Nova Terra ci offrirà con Venerus (e due secret guests molto speciali), i brasiliani Selton, i parigini Oracle Sisters, gli olandesi Yin Yin e tanti altri. Il servizio navetta gratuito che parte ogni 30 minuti dalla stazione di Busto Arsizio FS è attivo anche questa sera e i biglietti sono ancora disponibili in cassa.

