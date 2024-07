Un open day a Varese per conoscere l’associazione “Varese Oltreconfine”

Venerdì 19 luglio al Melograno di Varese, in via Milazzo 35, si terrà il primo Open Day organizzato dall’Associazione Varese Oltreconfine ODV, un’importante occasione di incontro e dialogo per soci, volontari, giovani studenti, neolaureati, simpatizzanti e rappresentanti di enti di rete.

L’Open Day è concepito come un momento di convivialità e aggiornamento sulle prossime attività dell’associazione. I soci e i volontari avranno l’opportunità di condividere esperienze e aggiornamenti, mentre i giovani studenti e i neolaureati potranno conoscere meglio il mondo del terzo settore e le dinamiche del mercato del lavoro. L’evento è aperto anche ai simpatizzanti interessati a conoscere l’associazione e a offrire il proprio supporto, così come ai rappresentanti di enti di rete pronti a collaborare per potenziare le attività a favore di chi ne ha più bisogno.

Fondata nell’aprile 2022, l’Associazione Varese Oltreconfine ODV si impegna a creare uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento per italiani e stranieri. Tra gli obiettivi principali vi sono l’orientamento e il supporto lavorativo, nonché la creazione di una rete di collaborazione con altre realtà per rispondere meglio alle esigenze degli assistiti.

L’associazione affronta la sfida di trovare volontari flessibili e aperti a collaborare fuori dal contesto associativo: per facilitare il contatto e la diffusione delle informazioni sulle attività, è stato creato un sito internet (vareseoltreconfine.it) e sono stati attivati canali social su Facebook e Instagram. L’obiettivo dell’associazione è raccontare le attività svolte e attrarre sia giovani che meno giovani.

Durante l’Open Day, i neolaureati avranno la possibilità di conoscere le numerose realtà che compongono l’associazione. Saranno presentate opportunità di tirocini e stage, e ci sarà spazio per discutere del secondo progetto dell’associazione, che offre un servizio gratuito di supporto lavorativo. Tra i servizi offerti vi sono l’iscrizione al Centro per l’Impiego, la consegna del CV con eventuali mini corsi per il suo utilizzo, il supporto linguistico per livelli A1 e A2, la segnalazione di offerte di lavoro tutorate e monitorate, la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto e la collaborazione con enti come CIOFS per percorsi di reinserimento lavorativo. Tirocini e stage sono solo alcuni dei rami percorribili dai neolaureati, i quali, durante l’open day, avranno modo di conoscere quelle numerose piccole realtà di cui è fatta l’associazione.

DOPO L’OPEN DAY I PROSSIMI EVENTI

Dopo la giornata di Open Day del 19 luglio, L’associazione ha già in programma una serie di eventi per sostenere le proprie attività e coinvolgere il territorio. Il 27 settembre 2024 si terrà un apericena presso CIOFS per la presentazione del progetto “Insieme verso l’autonomia“.

Il 13 ottobre 2024 è prevista una camminata lungo il lago di Comabbio, organizzata dal Gruppo di Cammino Biumo Superiore in collaborazione con il Gruppo Atletico Aermacchi, seguita da gadgets e un rinfresco offerto da Varese Oltreconfine.

Il 30 novembre 2024 si svolgerà un brunch presso CIOFS rivolto alle famiglie degli studenti, con l’obiettivo di divulgare le attività delle associazioni. Infine, il 22 marzo 2025, sempre presso CIOFS, avrà luogo la seconda edizione di “Un Mandorlo in fiore per Varese“, un brunch multietnico a favore della pace tra i popoli.