Un secolo di storia di Varese nella vita di Ferruccio Zuccaro, centenario straordinario

Il 12 luglio, alle 17.30, il Salone Estense di Palazzo Comunale a Varese ospiterà un evento speciale intitolato “Un secolo di storia a Varese attraverso la vita di Ferruccio Zuccaro, cittadino centenario“.

Questo evento, organizzato dal Comune di Varese, celebra gli straordinari 100 anni di Ferruccio Zuccaro: avvocato, personalità di spicco della vita sociale e politica della città, fondatore dell’università dell’Insubria, che alla ragguardevole età di 100 anni è in grado ancora di incidere fortemente sul tessuto sociale del territorio.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’amministrazione, e l’incontro, denso di testimonianze, sarà moderato dal giornalista Matteo Inzaghi.

Tra gli interventi, il professor Vincenzo Salvatore parlerà dei “100 anni fatti a Varese e non solo: i pionieri della nuova Varese, da città industriale a città di cultura”. il giornalista Gianni Spartà discuterà della “Nascita dell’Università e il ruolo propulsore di Ferruccio Zuccaro”, sottolineando il contributo che Zuccaro ha portato all’arrivo in città dell’Università dell’Insubria; il primo rettore dell’università dell’Insubria, Renzo Dionigi, condividerà “Ricordi e riflessioni del primo Magnifico Rettore: Il conferimento della Rosa Camuna a Ferruccio Zuccaro”, mettendo in luce l’importante riconoscimento regionale ottenuto da Zuccaro, mentre Sergio Martelli ed Elisabetta Brusa dell’ordine degli Avvocati si concentreranno su “Ferruccio Zuccaro figura di spicco dell’avvocatura varesina”, raccontando il suo impatto nel campo legale in città.

La storica Serena Contini parlerà di “Ferruccio Zuccaro tra politica e cultura”, evidenziando la versatilità e l’influenza di Zuccaro in vari ambiti. Infine, la docente Paola Biavaschi concluderà gli interventi con una discussione sull'”Associazionismo varesino e il ruolo sociale di Ferruccio Zuccaro”, esaminando il suo contributo alla vita comunitaria.

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Armocida, e l’evento sarà arricchito dalle esibizioni del Coro degli Avvocati di Varese Giuste Note e del Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria Insubriae Chorus.