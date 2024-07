Un’area gratis dove attendere: la soluzione di Licata contro il parcheggio selvaggio sulla superstrada di Malpensa

È un problema che da anni non vede soluzione, ma solo disagi nella zona intorno al Terminal 1 di Malpensa, malgrado i numerosi tavoli per gestire la situazione.

Ora la questione delle auto in coda sulla superstrada, all’esterno dell’entrata dell’aeroporto, arriva in consiglio regionale: «Tutti i giorni molti automobilisti che vanno al Terminal 1 di Malpensa a prendere un viaggiatore che arriva in aereo, non potendo fermarsi ad attendere per più di dieci minuti nell’area arrivi, pena la multa, si fermano dove è vietato e pericoloso farlo, causando rallentamenti e incidenti stradali. E con i frequenti ritardi degli aerei il problema si aggrava».

Così parla Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva e membro della Commissione Trasporti e Infrastrutture, che il 20 giugno scorso ha deciso di depositare in Regione una mozione che chiede la realizzazione a Malpensa di una “wait zone”, ossia un’area dove fermarsi gratuitamente in auto mentre si attende l’arrivo in aereo del proprio caro.

«Chi va a prendere qualcuno in aeroporto, nella maggior parte dei casi, non ha bisogno di un parcheggio dove lasciare l’auto, ma semplicemente di un’area dove fermarsi senza scendere dalla macchina e attendere l’arrivo del proprio caro. Ma al Terminal 1 di Malpensa questo è impossibile: non potendo rimanere fermi in auto per più di 10 minuti nell’area arrivi, l’unica soluzione è parcheggiare l’auto in costosi parcheggi pur volendo rimanere in macchina, alimentando un business peraltro direttamente proporzionale ai ritardi degli aerei e della consegna dei bagagli. Così, molti automobilisti decidono di fermarsi ai lati delle rampe di accesso dell’aeroporto o nelle piazzole di emergenza della superstrada, rallentando il traffico e soprattutto costituendo un pericolo per sé e per gli altri. Con la mozione presentata, chiedo a Regione Lombardia di farsi promotrice dell’istituzione di una “wait zone” a Malpensa, coinvolgendo SEA e tutti i soggetti competenti, anche semplicemente riconvertendo una porzione di parcheggi esistenti. E che se ne monitori l’effettiva efficacia in termini di risoluzione del problema delle auto ferme in superstrada».

Sul risultato della mozione, Licata è fiducioso: «Conto sia una proposta di buon senso che la Regione vorrà accogliere – ha infatti commentato – la mozione verrà messa ai voti in uno dei prossimi Consigli Regionali».