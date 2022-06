Sosta selvaggia e taxi abusivi, arrivano più controlli sulle strade di Malpensa con agenti da Gallarate e Busto

A Malpensa parte il nuovo protocollo d’intesa per la gestione del traffico stradale e della sosta intorno all’aeroporto: la Polizia Locale di Gallarate e Busto – con sostegno di Sea – verrà “in soccorso” degli agenti di Ferno e Vizzola intorno al terminal 1, al fianco anche delle forze dell’ordine.

Il punto di partenza è la “disunione” della Unione dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo, che aveva un unico comando di Polizia Locale. “Il comune di Ferno si è così trovato – non per propria colpa – in questa situazione di difficoltà di gestione dell’aeroporto” dice Ludovico Piantanida, assessore ai rapporti istituzionali del Comune in cui rientra il grosso del terminal 1.

Con il nuovo protocollo agli agenti di Ferno e Vizzola daranno manforte quelli di Busto e Gallarate (almeno per ora), con ore di straordinario, pagate direttamente da Sea: a disposizione ci sono una ventina di unità da Busto e una dozzina di Gallarate. In futuro si aggiungeranno anche uomini dal comando di Varese.

“Grazie a questo accordo si potrà evitare che ci siano veicoli che siano d’intralcio e pericolo per i viaggiatori e l’abusivismo” dice Alessandro Fidato, di Sea. Un intervento necessario, di fronte a una situazione – ad esempio – del parcheggio selvaggio che a tratti davvero pare fuori controllo (recente è un incidente proprio sulle rampe in uscita dalla superstrada 336, con tamponamento di auto in sosta vietata).

Sea dovrebbe investire circa 100mila euro per questi sei mesi, a copertura del periodo di picco estivo (“con punte fino a 90mila passeggeri al giorno tra arrivi e partenze”) e poi per il picco invernale “. “Come Vizzola e Ferno non avremmo potuto fare proprio nulla, grazie a Busto e Gallarate” spiega il sindaco di Vizzola Ticino Roberto Nerviani.

“Una solidarietà istituzionale di grande rilievo”, loda il Prefetto di Varese salvatore Pasquariello. Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani dice che “l’attaccamento all’aeroporto lo si deve dimostrare, anche in termini di agenti a disposizione, Gallarate fa la sua parte”

Oltre al contrasto al parcheggio selvaggio e pericoloso, l’altro grande compito è il contrasto ai taxi abusivi, come sottolinea anche l’assessore regionale Riccardo De Corato, che sul tema ha avuto anche il confronto con Giuseppe De Bernardi Martignoni, ex assessore provinciale alla sicurezza e tassista di professione (presente con l’assessore alla sicurezza di Gallarate Francesca Caruso).

L’accordo coinvolge anche l’Enac (l’autorità aeroportuale) e le forze dell’ordine: il dott Grassi, dirigente della Seconda Regione Polfrontiera, dice che “ci siamo fatti carico noi del contrasto all’abusovismo e al parcheggio selvaggio che possono costituire un vero pericolo”.