Vandali al parchetto di via Leonardo da Vinci a Saronno, inagibile l’altalena per disabili

Il Comune di Saronno avvisa che per qualche giorno l’altalena per disabili posta nel parchetto di via Leonardo da Vinci non sarà disponibile.

Per la seconda volta in poco tempo, infatti, il gioco è stato stato vandalizzato.

Probabilmente è stata utilizzata da una persona adulta che ci si è seduta sopra, danneggiando completamente il seggiolino, che deve ora essere cambiato. Gli uffici sono intervenuti questa mattina per rimuovere l’altalena: quella nuova è in ordinazione e non appena arriverà potrà essere eseguito il ripristino.