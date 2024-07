Varese protagonista a Roma nell’ultima iniziativa di ANCI

Nell’ambito dell’iniziativa Missione Italia 2024 organizzata da ANCI a Roma, Varese è stata protagonista del dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Missione Italia è l’appuntamento annuale organizzato dall’ANCI per discutere del PNRR dei Comuni e delle Città e per fare il punto sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei traguardi del Piano e sulle sfide che verranno. Quest’anno il focus si è concentrato sulla sostenibilità dei servizi attivati grazie al PNRR, in particolare alla luce dei recenti tagli alla spesa corrente che interessano tutti i comuni italiani.

In particolare, il sindaco di Varese Davide Galimberti si è confrontato con altri amministratori locali sul tema della sostenibilità dei servizi che grazie al Pnrr potranno essere attivati (asili, aiuti alle fragilita’ etc) in relazione agli ultimi tagli della spesa corrente che ha ripercussione su tutti i comuni : «Si tratta di una questione chiave per molti comuni che oggi sono chiamati a rimodulare e ricalibrare l’attuazione di alcuni progetti del PNRR, per attuare gli interventi e garantire l’alto livello dei servizi -ha spiegato – In questo senso uno degli interventi previsti a Varese grazie ai fondi europei si pone come un esempio positivo anche alla luce del nuovo scenario: la riqualificazione di Villa Augusta prevede infatti di unire in un unico luogo Servizi sociali ed educativi, razionalizzando le diverse funzioni e potenziando l’organizzazione di servizi della città».

Lo stesso discorso, ha spiegato Galimberti, può essere applicato anche all’integrazione dei Servizi sanitari e sociali. «In questo senso la nostra città potrà avvalersi del nuovo PGT in corso di approvazione per consentire al nuovo strumento urbanistico di favorire le trasformazioni della città con uno sguardo proiettato al futuro, con al centro la persona».

Nell’incontro sono infine state apprezzate le attività e la competenza del Comitato Varese in salute, che svolge una funzione di mediazione tra sanità e Comune.