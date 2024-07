Viaggio in Africa con il Mercante di caffè ospite della Biblioteca diBardello con Malgesso e Bregano

Venerdì 5 luglio nel convento delle suore missionarie N.S.A di Bardello con Malgesso e Bregano si parlerà di Africa e non solo.

L’incontro organizzato dalla Biblioteca di Bardello con Malgesso e Bregano che ha invitato il “Mercante di caffè”.

Cosa c’è dietro una tazzina di caffè? È il caffè così potente da farti innamorare di luoghi e di persone? Sì, a testimoniarlo c’è la storia di Giancarlo Samaritani, il “mercante di caffè”, esperto di caffè e documentarista, il quale dal suo lavoro ha fatto nascere una grande passione per la conoscenza e la condivisione di antiche tradizioni e culture da ogni parte del mondo.

Giancarlo parlerà di Costa d’Avorio, Togo e Benin (solo alcuni dei paesi da lui visitati) attraverso immagini e video, e sarà per gli spettatori un viaggio di emozioni e sensazioni profonde. Parlerà dell’importanza del caffè per questi popoli africani, che proprio da questo arbusto traggono il sostentamento economico per le famiglie e le comunità.

Il Mercante racconta un’Africa che lui stesso definisce “buona”, perché esiste la faccia negativa di questo continente, quella delle guerre civili, delle carestie e dello sfruttamento. Ma da documentarista e viaggiatore, Giancarlo è testimone di abitudini di vita quotidiana, valori di umanità e antichi rituali.

Ed in questo viaggio fatto di culture e territori, le Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli saranno le coprotagoniste della serata. Oltre a darci il privilegio di essere ospiti nel magico chiostro del loro Convento, alcune di loro racconteranno storie e aneddoti sugli anni passati affianco alle popolazioni africane che sono diventate per loro “famiglia”.

“Al momento di presentare la Madre Superiora Suor Etta a Giancarlo e sua moglie Silvia, abbiamo scoperto con grande sorpresa che, oltre ad essere stati presenti negli stessi periodi e luoghi in Costa d’Avorio ma senza incontrarsi, il nostro evento si era perfettamente combinato.”

L’incontro avrà inizio alle ore 21 in piazza Trieste. In caso di maltempo, l’evento si terrà nell’ex sala consiliare di Bardello in via Matteotti