“Sono un drago, non un architetto”: Visionare di luglio porta a Milano la visione di Mendini

La Triennale di Milano di viale Alemagna 6 sarà palcoscenico dell’appuntamento di luglio di Visionare – Dialoghi di Architettura 2024, la rassegna organizzata dall’Ordine degli Architetti di Varese con la direzione artistica di Fulvio Irace.

Il titolo della conferenza, “Draghi e Architetti: La Versione di Mendini“, lascia presagire un evento stimolante sull’approccio unico e spesso eccentrico di Mendini verso l’architettura.

Con la sua affermazione, Alessandro Mendini ha sempre sfidato le convenzioni tradizionali, portando avanti una visione creativa e multidisciplinare che ha influenzato profondamente il panorama architettonico e del design.

Progettista integrale, Mendini (1931-2019) in mezzo secolo ha diretto e inventato riviste, rivoluzionato la comunicazione del design, coniato slogan, lanciato parole d’ordine e definizioni, creato visioni di mondi possibili, dando forma a disegni, quadri, oggetti, ambienti, architetture.

Spietato analista di sé stesso alla ricerca di un’identità che gli sfugge sempre tra le mani, Mendini si è più volte ritratto assecondando gli umori delle sue diverse stagioni. In un autoritratto all’inizio del nuovo millennio, si è descritto come un Drago (“Io non sono un architetto, sono un drago”), un bonario Frankenstein col corpo assemblato da diversi pezzi: un ritratto anche della condizione dell’architetto, stretto tra il cinismo della realtà e la generosità dell’utopia.

La conferenza avrà inizio alle 17 con una lecture tenuta da Fulvio Irace, che esplorerà il percorso artistico e professionale di Mendini. A seguire, una visita guidata alla mostra, che sarà un viaggio nel laboratorio della creazione, diritto dentro i percorsi che portano dall’idea alla realizzazione.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento, si può contattare formazione@ordinearchitettivarese.it.