Visita notturna in serra con Utopia Tropicale per festeggiare i suoi dieci anni

L’Associazione Utopia Tropicale organizza una serata evento dedicata al suo decimo compleanno.

Per farlo ha deciso di realizzare una speciale apertura in notturna della propria serra tropicale a cui verrà abbinata un’emozionante esperienza sensoriale, entreremo cioè in contatto con un ambiente, la foresta, fatto di richiami, di suoni, di sfide, di misteri e timori e dove ci lasceremo condurre dalle nostre sensazioni più profonde. Si tratterà di chiudere gli occhi, di ascoltare, di sentire e, probabilmente per alcuni di noi, anche di ricordare, perché la foresta, la giungla sono ambienti che ci appartengono sin da piccoli.

A completamento va sottolineata la preziosa collaborazione dello scultore Michele Vitaloni che per l’occasione esporrà alcune sue opere. Al termine della serata, tutti insieme brinderemo al compleanno dell’Associazione.

Per motivi organizzativi la serata prevede un numero chiuso di partecipanti.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/si-spegne-la-serra-si-accende-la-foresta-tickets-947184362927. Per informazioni: info@utopiatropicale.it, Tel. +39 340 7751511.

Si ringrazia sentitamente il Comune di Comerio per la collaborazione. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato a data da destinarsi.