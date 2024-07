Volontari dal Varesotto in Sardegna per contrastare gli incendi

Anche la Protezione Civile di Varese è impegnata in Sardegna per prevenire e contrastare gli incendi che in questo particolare periodo dell’anno rappresentano una minaccia per diversi territori. Sono 5 i volontari appartenenti ai gruppi di Ternate e Casale Litta, afferenti al Coordinamento AIB della Provincia di Varese che nella giornata del 26 Luglio, sono partiti in direzione Sinnai e Monastir (CA). Due i mezzi a supporto per aiutare la regione, storicamente una delle più colpite dal fenomeno degli incendi boschivi, soprattutto nel periodo estivo.

Lo scopo dell’intervento è quello di prevenire gli incendi, e di intervenire tempestivamente con le Squadre AIB ad alta specializzazione, dove i volontari si alterneranno fino alla chiusura della stagione. La provincia di Varese sarà presente a rotazione, con turni di 7 giorni formando di fatto un’unica super squadra. La zona di intervento è Sinnai (CA), famosa macchia mediterranea con molti alberi e canneti. La base è situata nella sede di Protezione Civile Ma.Si.Se ODV.

Qui alloggeranno tutti i Volontari che si susseguiranno in questi due mesi. E da qui ogni giorno partiranno le squadre coordinate dalla sala operativa Regionale, per pattugliare, ed essere pronti tempestivamente in caso di avvistamenti di incendi. Presente per la loro partenza anche il Presidente del Comitato di Coordinamento della Provincia di Varese Giovanni Barranco “Un’esperienza davvero positiva e di arricchimento, come ogni attività sia di PC che di AIB, un’occasione di cooperazione con altre realtà, un’occasione di conoscenza del territorio e salvaguardia di questa magnifica regione, dove oggi è possibile contare sui volontari della Provincia di Varese, con moltissima esperienza in campo, e con la presenza di Mario Longhini DOS”. La squadra rientrerà a Varese, domenica 4 agosto 2024 mentre lunedì 5 agosto “Ternate “ partirà in direzione Isola d’Elba ,anch’essa zona a rischio incendi boschivi.