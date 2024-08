70° anniversario della morte di Alcide De Gasperi: santa messa in sua memoria a Varese

In occasione del 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, uno dei più influenti statisti italiani del XX secolo, verrà celebrata una Santa Messa in sua memoria. La cerimonia avrà luogo mercoledì 21 agosto alle ore 18 nella suggestiva cornice della basilica di San Vittore a Varese. Il rito sarà presieduto dal prevosto mons. Panighetti e organizzato dalla fondazione trentina “Alcide De Gasperi”, che da anni si dedica alla preservazione e alla diffusione della memoria e dell’eredità di questo grande protagonista della storia italiana e europea.

Alcide De Gasperi, nato a Pieve Tesino nel 1881 e morto a Borgo Valsugana nel 1954, è considerato uno dei padri fondatori dell’Europa unita. La sua carriera politica, iniziata nei primi decenni del Novecento, lo vide impegnato prima come deputato nel parlamento austriaco e poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, come esponente di spicco del Partito Popolare Italiano. Con l’avvento del fascismo, De Gasperi si trovò costretto al silenzio politico, ma non abbandonò mai la sua fede nei valori democratici e cristiani.

Dopo la caduta del regime fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale, De Gasperi tornò alla ribalta come leader della Democrazia Cristiana. Tra il 1945 e il 1953, fu Presidente del Consiglio dei Ministri e guidò l’Italia in un periodo di ricostruzione politica ed economica. Fu un sostenitore convinto della cooperazione internazionale e lavorò instancabilmente per l’integrazione europea, contribuendo alla fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, precursore dell’Unione Europea.

L’opera di De Gasperi fu fondamentale non solo per il rilancio dell’Italia nel dopoguerra, ma anche per la costruzione di un’Europa unita, basata su principi di pace, cooperazione e solidarietà. La Santa Messa in suo ricordo rappresenta un momento di riflessione e di gratitudine per l’enorme contributo che De Gasperi ha dato alla storia moderna. La sua eredità continua a vivere nelle istituzioni democratiche italiane ed europee, ricordando a tutti l’importanza di perseguire l’unità e la pace attraverso il dialogo e la collaborazione.