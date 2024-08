A fine agosto a Brezzo di Bedero il Memorial Romano Luini: il prestigioso quadrangolare di bocce

Se il 5 agosto 2023 l’appuntamento al Bocciodromo di Brezzo di Bedero per la quarta edizione del Memorial Romano Luini era dedicato all’incontro internazionale celebrativo Italia campione del mondo 1995 – Svizzera, quest’anno la quinta edizione non vuole smentire la sua tradizione d’ammantarsi di una manifestazione di prestigio, inusuale e di alto livello.

Infatti il 31 agosto si affronteranno sulle corsie del Bocciodromo di Brezzo di Bedero le Rappresentative delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, costituite da atleti elite che rientrano nella classifica del ranking annuale fra i primi cento, fra i quali spiccano i nomi di Diego Paleari, Jacopo Gaudenzi, Roberto Mazzolini e Daniele Alessi – uno per Regione – oppure, come nel caso di Antonini, Chiappella e Turuani, sono depositari d’innumerevoli titoli mondiali, europei e italiani e la loro mancata presenza in classifica costituisce scelta di vita, non certo carenza di qualità.

La competizione, dotata di ricchi premi, si svolgerà secondo una formula inedita, raramente percorsa dalla Federazione che predilige altre forme di contesa a squadre, costituita dalla gara a inseguimento, dove risulta vincitrice la compagine che per prima raggiunge i 24 punti.

Ogni incontro di semifinali e di finali vedrà al via la specialità terna fino agli 8 punti, seguita dall’individuale che scollinerà a 16 punti, infine a concludere la coppia fino al fatidico ventiquattresimo punto.

Come si può facilmente comprendere la spettacolarità della formula è massima, dato che fino all’ultima boccia giocata non si avrà un vincitore, evitando il fenomeno, verificatosi più volte nelle finali dei campionati italiani a squadre, dove alcuni incontri non sono stati ultimati, perché una delle squadre, vincendo il quinto set, si è aggiudicata il successo rendendo inutili gli ultimi ancora da disputare. Sarebbe come se nel calcio sul 5-0, 5-1 o 5-2 l’arbitro interrompesse la partita e mandasse tutti negli spogliatoi.

L’evento inoltre riveste particolare significato nel territorio poiché si tratta di una manifestazione unica, da lustri non percorsa dal Comitato Regionale FIB Lombardia.

Il fascino che il quadrangolare rivestirà per gli appassionati di questo sport godrà, oltre che dell’adeguata passerella giornalistica, anche della copertura televisiva assicurata dalla rete Avelia di Verona, specializzata nelle riprese televisive del Campionato Italiano a squadre della massima serie, accompagnata, come nello scorso anno, dall’installazione, di fianco al bocciodromo, di un maxi monitor per consentire una buona visione anche a quella parte di pubblico che non dovesse trovare posto adeguato all’interno della struttura.

Naturalmente anche il telecronista è di eccezione: sarà Giorgio Macellari che ha al suo attivo moltissime brillanti telecronache, fra le quali anche quelle dei Campionati Italiani a Squadre Elite.

Tramite la collaborazione della Pro Loco di Brezzo di Bedero di Erica De Giorgi sarà assicurato il servizio bar presso il bocciodromo.

Il tutto si svolgerà con il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio dei Comuni di Luino e di Brezzo di Bedero.

Le squadre saranno così composte:

Lombardia – Adoni Massimo, Bergamelli Massimo, Barilani Walter, Gaudenzi Jacopo – CT Varè Enzo -.

Emilia – Antonini Roberto, Berselli Gianluca, Capeti Luca, Paleari Diego – CT Frigeri Matteo -.

Piemonte – Chiappella Massimiliano, Mazzzolini Roberto, Scapicchi Michele, Turuani Roberto – CT Iulita Gianni -.

Veneto – Alessi Daniele, Campagnolo Umberto, De Sicot Davide, Della Schiava Kevin – CT Nicolini Massimo, Accompagnatore Pighi Franco.

LOCANDINA 5memorial luini