“A solo pochi eletti la luce dell’aurora“: Laveno Mombello accoglie la luce di Alessandro Puccia

Domenica 11 agosto alle ore 18:30 in Via De Angeli n.46 a Laveno sarà inaugurata la personale “A solo pochi eletti la luce dell’aurora” che vedrà esposte le nuove opere di Alessandro Puccia appositamente realizzate e dedicate al Lago Maggiore.

La personale sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 1° settembre con un ricco calendario di eventi. La mostra esplora la bellezza e il significato dell’aurora, utilizzando una citazione tratta da Emily Dickinson come punto di partenza. Il lago all’aurora diventa un palcoscenico di trasformazioni, dove la luce rivela i segreti nascosti della natura.

Questo privilegio, riservato solo a pochi, ci invita a una profonda connessione con l’ambiente e alla scoperta della nostra luce interiore. Attraverso l’osservazione delle gocce del lago al microscopio, emergono mondi intricati che riflettono la complessità e la bellezza della natura. Questa esperienza ci ricorda l’importanza di proteggere i fragili ecosistemi con politiche sostenibili e una maggiore sensibilizzazione ambientale, per garantire che le future generazioni possano continuare a godere di questi tesori naturali. “A solo pochi eletti la luce dell’aurora” mette in mostra 18 fotografie di gocce d’acqua raccolte dal Lago Maggiore congelate e osservate al microscopio, fotografate e poi ingrandite per poterne osservare e comprendere il messaggio più profondo.

L’obiettivo di Puccia, infatti, è quello condurre l’osservatore nel profondo di sé, indagare qualcosa che non è visibile a occhio nudo. L’artista è alla costante ricerca di risposte che trascendono la semplice osservazione scientifica. Il risultato è la creazione di un percorso in grado di toccare le corde spirituali ed emozionali di ogni cuore, passando attraverso il medium artistico contemporaneo. Per Puccia ogni goccia d’acqua racchiude nella sua essenza significati primordiali, spirituali, scientifici, ecologici, immaginari e artistici. Ogni volta che osserva nell’oculare del microscopio, l’artista si sente trasportato in un mondo invisibile, dove la vita si manifesta in modi sorprendenti e intricati. Le minute creature e le minuscole particelle che danzano all’interno della goccia rappresentano per lui l’essenza stessa della complessità e della bellezza della natura. Tutto il suo lavoro si concentra sull’unicità dell’acqua, umile e preziosa, e sull’importanza che essa riveste nei nostri corpi e nelle nostre vite, sia individualmente che come comunità.

Per comprendere appieno questa prospettiva, l’artista ci invita nel profondo di una goccia attraverso le sue fotografie e così aprirci a una visione dove tutto è interconnesso, dove ogni piccola parte ha un ruolo fondamentale. In occasione dell’inaugurazione, l’artista e i suoi lavori saranno introdotti da Giulia Pozzi, curatrice della mostra e Matteo Scavetta, presidente di Techne Art Service che ha organizzato la mostra e dallo stesso Artista. Nel corso della serata sarà offerto un aperitivo a cura dell’Hotel de Charme con accompagnamento musicale affidato a Musaico Duo, composto dai giovani musicisti Tommaso Losito e Lorenzo Rapillo, duo noto per l’originale combinazione di violoncello e chitarra.

L’AUTORE

Alessandro Puccia è nato nel 1990 a Varese, dove attualmente vive e lavora. Finite le scuole, inizia ad appassionarsi al mondo microscopico e, affascinato da questa nuova prospettiva sul mondo, intraprende un percorso di ricerca sull’acqua all’interno del proprio corpo. Raccoglie, cataloga e documenta campioni d’acqua dai mari, laghi, fiumi e piogge durante le sue giornate o i suoi viaggi. Raggiunta una discreta collezione, decide di congelare le gocce d’acqua raccolte, osservarle al microscopio e di fotografarle per coglierne il significato profondo e spirituale. Dal 2018 stampa gli scatti ottenuti e nel 2019 inizia ad esporli nel corso di personali, collettive e conferenze. Le prime mostre si svolgono in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Liguria e nel mentre sviluppa dei laboratori con le scuole per sensibilizzare gli alunni sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, come vuole l’Agenda 2030 dell’ONU. Dal 2023 ha intrapreso una nuova e profonda ricerca personale attraverso scatti capaci di lasciare esprimere la bellezza della natura senza condizionamenti e nella pienezza delle sue forme e dei suoi colori.

A SOLO POCHI ELETTI LA LUCE DELL’AURORA

Mostra personale di Alessandro Puccia

Dall’11 agosto al 1° settembre 2024

Viale De Angeli n.46, Laveno (VA)

Opening: domenica 11 agosto ore 18:30

Orari: lun-ven 18:00-22:00, sab-dom 17:00-22:00

A cura di Giulia Pozzi

Organizzata da Techne Art Service

In collaborazione con Hotel de Charme

Con la partecipazione del CNR IRSA di Verbania

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Laveno-Mombello, Legambiente Lombardia e Legambiente Laveno-Luino

Per informazioni: techneartservice@gmail.com