A Zurigo tutto pronto per la Street Parade, anche dall’Italia per ballare techno e house

Si avvicina la data della Street Parade di Zurigo, un evento in grado di richiamare centinaia di migliaia di giovani da mezza Europa: è la 31esima edizione del Festival Techno e House che riesce a coinvolgere tantissime ragazzi e ragazze. Anche dall’Italia.

Dal 1992, la Street Parade rappresenta un messaggio di pace, libertà, tolleranza e unione. In un mondo in cui tutto cambia, la passione per la musica elettronica non ha mai perso smalto: appena prima del Covid il festival era arrivato a un milione di partecipanti.

Quest’anno ci saranno otto palchi sparsi per la città, con il meglio del panorama techno internazionale.

Trasporti da e per Zurigo e dentro la città

Oltre ad essere un grande evento musicale in grado di coinvolgere sempre più persone, il festival rappresenta anche una bella sfida per i trasporti pubblici, che subiranno alcune variazioni.

Infatti, al fine di condurre a destinazione i visitatori in modo sicuro ed ecologico, le Ferrovie Federali Svizzere adotteranno alcuni provvedimenti, quali l’aumento dei treni in servizio, con quindici speciali in più, e l’aggiunta di carrozze a molti treni regolari.

Inoltre, per il ritorno, l’impresa di trasporto zurighese VBZ mette a disposizione tram e autobus che circoleranno fino ad orari speciali. Per acquistare i biglietti potete cliccare qui, oppure scaricare l’app ZVV.

Per chi arriva da fuori città e viaggia in treno, un consiglio da parte delle Ferrovie Federali Svizzere è quello di acquistare il “City Ticket”, che permette di muoversi tranquillamente nella città, dalla propria località di partenza e/o di destinazione (in Svizzera) senza preoccuparsi dei biglietti, delle zone o dei distributori di biglietti. All’interno è incluso il viaggio di andata e ritorno, l’uso dei treni S-Bahn, tram e autobus nella zona urbana di Zurigo, ed è valido dal giorno di arrivo fino alle ore 05.00 della notte successiva.

Da Varese alla Street Parade

Se invece si preferisce viaggiare in pullman, non c’è alcun problema perché dall’Italia partiranno ben tredici pullman, di cui uno anche da Varese. Dal parcheggio della Stazione Fs alle ore 6:00 sarà in partenza il pullman con destinazione Zurigo.

Altre partenze sono previste da Milano (allle 5 del mattino dal parcheggio Famagosta-MM2) e Como (7.15 da casello Como Centro-Stazione FNM Grandate-Breccia).