Abbandonano rifiuti in Valganna in mezzo al bosco, coi carabinieri arriva la multa

C’era di tutto nei boschi della Valganna, e le indagini dei carabinieri hanno portato a scoprire 4 metri cubi consistenti in cornici e fondi di quadro, plexiglas, rotoli ed imballaggi di cartone, buste di plastica e teli, essendo stati abbandonati in luogo impervio ed a forte pendenza, per la rimozione hanno reso necessario un intervento coordinato di volontari di protezione civile, amministrazione comunale e forze dell’ordine.

L’operazione si pone nell’ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali il personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Cunardo, ha individuato due presunti responsabili di un abbandono di rifiuti, avvenuto lungo una scarpata vicino la strada provinciale.

Grazie alle tracce dei rifiuti lasciate sul suolo, nonché alla collaborazione degli Enti intervenuti, i Carabinieri Forestali sono riusciti ad individuare i presunti responsabili, cui è stata comminata l’ammenda di 2.500 euro ciascuno.

Si rammenta che a seguito di recente modifica normativa al Codice dell’Ambiente, anche l’abbandono di rifiuti da parte di un privato può comportare la commissione di un illecito di natura penale.