Agosto al Passo Forcora: al via un programma di eventi per valorizzare le eccellenze locali

Come tutti gli anni, giovedì 15 agosto verrà organizzato il pranzo con gli allevatori, presso la Piazza della Chiesa al Passo Forcora, nella stessa giornata, in collaborazione con i produttori locali verrà allestito il mercatino delle eccellenze del territorio: una occasione per conoscere la cultura, le tradizioni e le attività svolte quotidianamente dai nostri allevatori.

Nei giorni seguenti, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in collaborazione con gli allevatori, i produttori e le attività locali, organizzerà un weekend di attività sportive adatte a tutte le età, alla scoperta dei sentieri e dei punti panoramici del territorio. Il luogo di ritrovo sarà il piazzale della Chiesa al Passo Forcora, dove nella giornata di domenica 18 agosto sarà allestito anche il mercatino delle eccellenze del territorio.

«L’organizzazione di questo tipo di attività vuole essere il primo tassello per valorizzare un punto strategico come il Passo Forcora – commenta il sindaco Ivan Vargiu – quale luogo di partenza per scoprire le unicità del territorio e le sue frazioni».

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 15 agosto

Ore 12.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa pranzo con gli allevatori

Ore 9.30 – 17.00 al Passo Forcora, sempre nella Piazza della Chiesa mercatini delle eccellenze del nostro territorio

Sabato 17 agosto

Ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa percorso didattico in Mountainbike Bike per bambini

Domenica 18 agosto

Ore 8.30 – partenza ore 9.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa escursione in Mountainbike ed Ebike tra i sentieri della mostra Valle

Ore 8.30 – partenza ore 9.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa percorso trekking nella Valle

Ore 9.30 – 17.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa mercatini delle eccellenze del nostro territorio

Ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 al Passo Forcora in Piazza della Chiesa percorso didattico in Mountainbike per bambini