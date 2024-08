Al Boschetto di Germignaga un weekend di eventi dedicati a clima, pace e integrazione

“Èqualafesta” torna anche quest’anno al Boschetto di Germignaga, sabato 24 e domenica 25 agosto, con un tema quanto mai attuale: “Chi non integra… disintegra”. L’evento ha lo scopo di unire la comunità per affrontare questioni cruciali come la crisi climatica, la pace e l’integrazione, attraverso un approccio ludico e informativo.

Sotto i gazebo allestiti per l’occasione, il Tavolo per il Clima di Luino e il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano saranno presenti per dialogare su argomenti di estrema importanza. Il messaggio chiave è chiaro: solo unendo le forze si possono trovare soluzioni comuni alla crisi climatica ed evitare che guerre e conflitti, oltre a causare distruzione e perdite umane, contribuiscano all’inquinamento globale.

Il programma prevede diverse attività pensate per coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Sarà possibile partecipare a giochi ed enigmi sui cambiamenti climatici, oltre a quiz sulla pace, tutti progettati per stimolare la riflessione su questi temi cruciali.

Un altro importante focus sarà sulla Comunità energetica rinnovabile (Cer) del Luinese, nata il 27 giugno con l’obiettivo di unire cittadini, imprese e amministrazioni locali per condividere energia pulita, ridurre le emissioni di CO2 e combattere la povertà energetica.

Il programma prevede anche un approfondimento sull’inquinamento del Lago Maggiore, un tema che il Tavolo per il Clima di Luino ha deciso di affrontare nei prossimi mesi per garantire una corretta informazione alla popolazione. Una delle novità più attese di questa edizione è “I libri parlanti raccontano”, un evento in cui sarà possibile conoscere le storie di persone immigrate e integrate nel nostro territorio. Ogni “Libro Parlante” offrirà una testimonianza unica, che potrà spaziare da viaggi avventurosi a esperienze di vita quotidiana, raccontando sogni e speranze di chi ha trovato una nuova casa nella comunità.

Non mancherà poi il contributo dello Sportello di ascolto, accoglienza e orientamento del Luinese, attivo dall’inizio del 2024. Questo servizio, gestito da volontari, si impegna a supportare le persone in difficoltà nella ricerca di soluzioni pratiche per una vita più dignitosa, offrendo un concreto esempio di azione di pace e integrazione. Infine, la Stoviglioteca del Tavolo per il Clima sarà presente con il suo progetto di riduzione dell’uso di plastica monouso. Offrendo stoviglie riutilizzabili e colorate per feste e compleanni, si promuove un modello di consumo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.