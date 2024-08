Anche la Casa delle Donne di Gallarate solidale con chi lotta per salvare il bosco di via Curtatone

Anche l’associazione Casa delle Donne “Anna Andriulo ” Gallarate, è solidale e sostiene la lotta di quanti si stanno impegnando per salvare dalla distruzione il bosco di Via Curtatone.

«Un bosco non è costituito solo da piante e animali (che già basterebbe come motivo di rispetto e tutela), ma è un organismo complesso intrecciato e interconnesso alle energie della terra e delle persone che lo abitano e lo respirano, in uno scambio profondo di bellezza e nutrimento, che va al di là della semplice percezione sensoriale – scrive l’associazione – L’inaridimento del territorio, con la costruzione cementifera, un comportamento aggressivo, utilitaristico e di sfruttamento senza limiti delle risorse e della natura, sono portatori di una modalità di relazione basata sull’annientamento e la prevaricazione dell’altro, in un mero meccanismo vincente/perdente di potere e competizione, anziché di ascolto e collaborazione . È lo stesso atteggiamento che osserviamo quotidianamente nelle relazioni, anche in quelle a noi più vicine, fino ad arrivare purtroppo alle numerose guerre presenti nel mondo».

«Un potere sordo e arrogante, con la distruzione di questo bosco vuole dare un messaggio soprattutto alle giovani e ai giovani e a tutte le persone che resistono. L’assenza totale di consapevolezza alimenta un processo pericoloso e generalizzato di autodistruzione della specie umana e di molte specie animali e vegetali. C’è una relazione profonda tra l’oppressione e la violenza nei confronti delle donne e il dominio sulla natura da parte di questo sistema distruttivo vigente. Soprattutto le donne sono state e sono nel mondo le principali artefici di movimenti in difesa della terra e della natura. Le donne hanno uno straordinario potere dentro di loro, una forza innata, e proprio per questo hanno la possibilità di essere da traino per la costruzione di un mondo migliore rispettoso anche degli altri abitanti del pianeta, partendo proprio anche dal nostro territorio».