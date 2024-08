Areu: Pronto Soccorso sotto pressione ma il sistema tiene

Dopo l‘Asst Sette Laghi, anche Areu, che coordina il Sistema di emergenza-urgenza preospedaliero regionale, replica all’articolo pubblicato sulla nostra testata, sui problemi di sovraffollamento riscontrati tra il 17 e il 18 agosto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo.

Areu conferma in una nota inviata alla redazione quanto avvenuto il 18 agosto e spiega come vengono gestite queste situazioni.

«Con riferimento alla segnalazione ricevuta e alla richiesta di riscontro a riguardo, confermiamo che il 18 agosto è stato registrato un significativo incremento di attività presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Circolo di Varese. Il Sistema di Emergenza Urgenza preospedaliero regionale coordinato da Areu permette tuttavia di far fronte in maniera efficace anche a queste situazioni, in quanto l’attivazione dei mezzi di soccorso disponibili viene gestita in modalità dinamica, con l’eventuale temporanea dislocazione degli stessi in punti diversi dallo stazionamento, al fine di garantire la corretta copertura del territorio ed erogare gli adeguati soccorsi ai cittadini in caso di emergenza».