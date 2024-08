Artoni: “Quella di Luglio non è un’uscita qualunque”

Le dimissioni di Fabrizio Luglio, presidente del consiglio comunale di Luino, i partiti politici della città aprono una riflessione sia sul piano istituzionale che politico. Furio Artoni di Azione civica per Luino, nella lettera che segue, si chiede «se questa nave luinese è ancora in grado di navigare».

Rimanendo nella metafora non è detto che il passaggio di Luglio a Forza Italia significhi un sicuro naufragio della maggioranza, ma è un segnale importante che apre una nuova fase, visto il ruolo che il consigliere riveste nell’assetto istituzionale del comune del Lago Maggiore.

Dopo le dimissioni di Ferrari dalla maggioranza adesso anche Luglio abbandona. Non e’ un’uscita qualunque è un uomo con una carica istituzionale eletto dalla maggioranza. Dunque persona di livello. Su Fabrizio Luglio posso solo dire che ho sempre apprezzato il suo ruolo imparziale ed equilibrato nella gestione dell’ assemblea. Al di la di quelle che possono essere le mie simpatie personali, non l’ho mai ritenuto organico ad una certa sinistra, pertanto la sua scelta era già fatale.

La cosa che lascia perplessi e come questa maggioranza luinese perda i pezzi a due anni dalle prossime elezioni. Serpeggia un malessere latente all’interno della maggioranza? E siamo al fatidico collo di bottiglia? Non serve una spiegazione o una giustificazione a quello che sta succedendo, serve capire se questa nave luinese è ancora in grado di navigare. Sarò profeta nefasto ,ma temo che la situazione della maggioranza luinese non sia ancora finita ed altri colpi di scena possano arrivare a turbare la navigazione. Il prossimo traguardo elettorale luinese si fa incerto e, come qualcuno disse, il rischio è di arrivare nudi alla meta. L’ importante è che qualcuno tenga le vesti…per il rispetto che merita la nostra Luino.

Furio Artoni

Azione civica per luino