Auto ribaltata a Comerio, ferito un uomo di 36 anni

Incidente a Comerio in via Guido Borghi, la strada statale 394, in direzione Gavirate. Un’auto si è ribaltata in corrispondenza della curva poco dopo l’albergo Bel Sit intorno alle 11 di lunedì 12 agosto.

Ferito un uomo di 36 anni alla guida della macchina. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Il traffico nella zona è difficoltoso.