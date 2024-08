Auto ribaltata nella galleria Mottarone sulla A26, un ferito

Incidente stradale lungo l’autostrada dei Trafori questa mattina, martedì. I vigili del fuoco del comando di Verbania sono intervenuti il 6 agosto poco prima delle 8 nella galleria «Mottarone 1» sull’autostrada A 26 in direzione Genova, per un incidente stradale che ha coinvolto due autoveicoli.

Sul posto una squadra con autopompa per mettere in sicurezza il tratto di galleria e consentire la rimozione delle auto. Una persona, il conducente dell’auto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto polizia stradale per i rilievi, personale di autostrade e soccorso stradale per liberare la carreggiata.