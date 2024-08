Bettole, ancora preserale: ci sono il “Criterium Varesino” e il “Borghi”

In attesa di eventuali e ulteriori decisioni relative allo spostamento delle gare nel più consueto orario serale, l’Ippodromo Le Bettole riapre i battenti alle ore 18 di sabato 3 agosto (ingresso gratuito) con un calendario di gare tra i più rilevanti della stagione estiva varesina.

In programma c’è infatti il “Criterium” intitolato alla memoria di Virginio Curti (industriale del riso originario di Gemonio e storico presidente della SVICC), la gara solitamente più importante dal punto di vista agonistico (oltre che la più antica) tra quelle che si disputano sulla pista di Biumo Inferiore.

Quest’anno purtroppo il Criterium Varesino ha perso lo status di listed race passando a quello di super-condizionata: cavalli alle gabbie alle 19.30 per quella che sarà la quarta corsa con un campo partenti oltremodo ristretto. Nei consueti pronostici affidati agli addetti ai lavori e raccolti da Brusa.Media (video in basso), l’allenatrice Valentina Oglialoro prevede Cosmic Luck con Dario Vargiu come principale favorito di una corsa – 1.500 metri su erba – che sarà affare tra i puledri allevati da Grizzetti e quelli del clan Botti.

La riunione di inizio agosto però prevede altri appuntamenti interessanti con la sesta corsa che è quella dedicata al “cumenda” Giovanni Borghi. In questo caso il confronto sarà sui 1.600 metri in erba con dieci partecipanti. Rough Rustic, allenato da Goldin e montato da Ivan Rossi, può sfruttare lo steccato mentre Aquila Reale (Vargiu), Mangiafuoco (Mezzatesta) e Arabian Legend (Branca) hanno la qualità per primeggiare.

La prima corsa, ore 18, è quella dedicata a Roberto Ferrario e interpretata da amazzoni e gentlemen; tra i nove partenti spiccano i nomi di Terdal (Terzuolo), Meran (Vitabile) e Deep Dive (Cherio). Poco dopo tocca al premio SGA, condizionata con cinque soggetti di due anni tra le gabbie: sui 1.000 metri c’è attesa per Tacchi Viola (Di Tocco) ma anche per Ecstasy of Gold (Vargiu) o My Mix (Sanna).

Il premio “Welma e Paolo Castellini” fa da antipasto al Criterium ma sulla retta in sabbia: qui ci sono Beau Shadow (acquistato dal compianto Massimo Soldati e ora affidato a Valentina Oglialoro) con Sanna e Flying Horse con Vargiu.

Infine il confronto dedicato a Luigi Orrigoni, l’inventore del marchio “Tigros”: in questo caso si gareggia in sabbia sui 2.150 metri. Ancora occhi su Dario Vargiu impegnato in sella a Swooping Eagle contrastato però dall’atteso Stamper con Ivan Rossi.