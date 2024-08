Bettole, torna il convegno serale: sei corse dalle 20,20 di sabato 31 agosto

Finalmente la notturna: dopo tanti convegni aperti dalla prima corsa nel tardo pomeriggio, l’appuntamento di sabato 31 agosto all’ippodromo delle Bettole – con le gare dedicate alle bellezze del Sacro Monte e del Campo dei Fiori – è fissato nel più tradizionale orario serale con avvio alle 20,20.

Ad aprire le danze sarà proprio il “Principato del Sacro Monte”, handicap per velocisti su sabbia tra i quali spicca il nome di Flying Horse allenato da Giorgia Lamberti e affidato a Dario Vargiu. Attenzione però a Nuanced World con Andrea Mezzatesta: il bassissimo peso potrebbe mettere le ali all’allievo di Maria Moneta.

Le prove con la maggior dotazione (11 mila euro ciascuna) sono il Premio al Borducan – Trofeo Don Vittorione, maiden per due anni sui 1500 metri della pista in erba (sei i cavalli al via), e il Premio Fontana del Mosè (cinque), sempre in erba ma sui 2100 metri e aperto ai cavalli di tre anni e oltre.

Completano la serata il Premio Museo Pogliaghi, reclamare sui 1950 metri della pista in sabbia, il Premio Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori, sul miglio della pista in erba, e il Premio Santuario di Santa Maria del Monte, per gentleman e amazzoni, con cavalli impegnati all’incirca dalle ore 23. L’ingresso è gratuito e la capienza massima dell’ippodromo di poco inferiore ai duemila spettatori.