Cade dalla bicicletta in Piazza Monte Grappa a Varese: ferito diciasettenne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, attorno alle 19.30, in piazza Monte Grappa.

Il giovane si muoveva con in bicicletta quando, per cause che andranno accertate, è caduto violentemente a terra. Pare che sia andato contro un panettone che delimita l’area della fontana nella piazza.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica e gli agenti della Polizia Locale. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi e poi trasporto il ragazzo in ospedale in codice giallo.

Un’ora prima, alle 18.30, sempre in centro città ma in corso Moro, tre giovani erano rimasti coinvolti in un incidente con un monopattino. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito.