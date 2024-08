Camion incastrato nel sottopasso a Carbonate, si fermano i treni sulla Milano-Varese-Laveno

Una serata nera per la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Varese-Laveno. E a far fermare i treni lunedì 26 agosto è stato un incidente stradale.

Un camion, verso le ore 18.40, si è incastrato nel sottopasso ferroviario di via Frova a Carbonate, in provincia di Como. Il mezzo, guidato da un uomo di 44 anni che non è rimasto ferito, ha avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e, per precauzione, anche la circolazione su rotaia è stata interrotta.

Questa la comunicazione di Trenord:

La circolazione dei treni è momentaneamente interrotta tra SARONNO e TRADATE al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti ad un ponte ferroviario.

Treni con variazioni:

– 12074 (VARESE NORD 18:50 – MILANO CADORNA 19:52) non sarà effettuato tra TRADATE e SARONNO

– 10073 (MILANO CADORNA 18:39 – VARESE NORD 19:40) non è effettuato tra SARONNO e TRADATE

– 75 (MILANO CADORNA 18:52 – LAVENO MOMBELLO LAGO 20:23) parte da VARESE NORD

– 78 (LAVENO MOMBELLO LAGO 18:38 – MILANO CADORNA 20:09) termina a VARESE

– 82 (LAVENO MOMBELLO LAGO 19:38 – MILANO CADORNA 21:22) termina a TRADATE

– 83 (MILANO CADORNA 20:39 – LAVENO MOMBELLO LAGO 22:23) parte da TRADATE

Treni non effettuati:

– 2075 (MILANO CADORNA 19:09 – LAVENO MOMBELLO LAGO 20:53)

– 12079 (MILANO CADORNA 19:39 – VARESE NORD 20:40)

– 11078 (VARESE NORD 19:50 – MILANO CADORNA 20:52)

– 11081 (MILANO CADORNA 20:09 – VARESE NORD 21:10)

– 2081 (MILANO CADORNA 19:52 – LAVENO MOMBELLO LAGO 21:23)

– 10078 (VARESE NORD 19:20 – MILANO CADORNA 20:22)

– 12082 (VARESE NORD 20:50 – MILANO CADORNA 21:52)

– 12085 (MILANO CADORNA 21:09 – VARESE NORD 22:10)

I viaggiatori da MILANO per Varese e viceversa possono prendere i treni da/per Milano Porta Garibaldi – Varese FS

Sono stati previsti degli autobus sostitutivi che effettueranno spola nella tratta interrotta:

dalle ore 19:45 da SARONNO per TRADATE

dalle ore 20:10 da TRADATE per SARONNO