Castello di Masnago, prorogata al 31 gennaio la mostra dedicata agli artisti Baj, Guttuso, Tavernari

E’ stata prorogata al 31 gennaio la mostra “Baj, Guttuso, Tavernari. Virtuose relazioni varesine“, al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago.

In dialogo le opere di tre grandi artisti accomunati da un legame esistenziale e creativo col territorio varesino. In esposizione anche le cartelle d’artista che vedono lo scrittore Piero Chiara come elemento di congiunzione: la cartella d’artista del 1966 intitolata Il povero Turati con un racconto di Piero Chiara e due acqueforti di Renato Guttuso; la cartella d’artista pubblicata nel 1971, Gli Amanti, frutto del sodalizio tra Vittorio Tavernari e Piero Chiara; la cartella d’artista del 1990 con un brano tratto dal romanzo Una spina nel cuore di Piero Chiara e un’acquaforte di Enrico Baj.

Prosegue poi il percorso espositivo Incontri di Mondi Lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni: un grande progetto ai Musei Civici di Villa Mirabello con documenti, testimonianze, oggetti, immagini per conoscere popoli e culture lontani, grazie all’apporto degli esploratori varesini.

Domenica 1 settembre torna inoltre l’iniziativa Musei gratis, che consente di accedere gratuitamente ai musei civici varesini ogni prima domenica del mese. Maggiori dettagli sono sul sito museivarese.it.