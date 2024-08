Controlli della velocità in Canton Ticino: ecco dove e quando

La polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato i controlli della velocità mobili e semi-stazionari in Canton Ticino Bellinzona. I controlli, che vengono effettuati in un’ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati con dispositivi mobili e semi-stazionari nel corso della settimana che va dal 19 agosto al 25 agosto. I controlli di velocità mobili saranno fatti nelle seguenti località: Distretto di Leventina (All’Acqua e Pollegio), Distretto di Blenio (Corzoneso Piano), Distretto di Riviera (Biasca e Osogna), Distretto di Bellinzona (Bellinzona, Giubiasco, Preonzo, Gnosca), Distretto di Locarno (Intragna, Ascona, Losone, Vira Gambarogno, Riazzino, Brione Verzasca, Brione sopra Minusio, Locarno, Porto Ronco), Distretto di Lugano (Melano, Sonvico, Pregassona, Viganello, Ponte Cremenaga, Caslano, Banco, Vaglio, Oggio, Ponte Capriasca, Massagno, Vezia, Castagnola, Gravesano, Barbengo, Manno, Viganello, Agno), Distretto di Mendrisio (Genestrerio, Balerna, Tremona, Besazio, Arzo, Morbio, Acquacalda, Ambrì, Paradiso, Novazzano).

«La velocità elevata – sottolinea la Polizia Cantonale – permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti pure gravi e letali, si rinnova l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».