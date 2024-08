Siete pronti a scoprire e sviluppare le vostre capacità sensitive? Volete imparare a leggere l’Aura e utilizzare le tecniche energetiche per aumentare il vostro benessere e quello degli altri?

Il Sentiero della Luce – Centro Yoga e Studi sull’Aura, in collaborazione con La Donna del Terzo Millennio di Carnago, ha in programma il Corso per diventare Operatore in Tecniche Energetiche e Lettura dell’Aura, con partenza a ottobre 2024.

Il corso avrà la durata di un anno e le lezioni si svolgeranno un weekend al mese (il sabato e la domenica), in presenza presso la sede di Carnago, oppure online.

Nel mese di agosto 2025 gli iscritti al corso dovranno obbligatoriamente partecipare a un ritiro dove sperimenteranno e approfondiranno quanto studiato nel tempo.

Partecipare al corso serve per recuperare le proprie potenzialità innate e al termine del percorso e dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Durante il corso ciascuno potrà sviluppare una maggiore consapevolezza e comprensione delle energie che lo circondano e potrà unirsi a un gruppo di persone con interessi simili, condividendo il percorso di apprendimento.

Il costo di partecipazione è di 160 euro per ciascun weekend.

Le iscrizioni sono aperte. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile chiamare il numero 3471385662 o inviare una mail a centroyogaestudisullaura@gmail.com.

Chi si iscrive entro agosto 2024 può usufruire del 20% di sconto sulla quota

Cosa si impara

Scioglimento dei nodi esistenziali e guarigione delle cinque ferite interiori, quali abbandono, tradimento, rifiuto, umiliazione, ingiustizia

Bilanciamento energetico: metodi per armonizzare e riequilibrare le energie

Conoscenza dell’inconscio e del suo linguaggio simbolico

Tecniche introspettive di connessione al proprio sé superiore, sviluppo della sensitivita’ (chiaroveggenza, chiaroudienza, channeling, scrittura automatica, etc…), tecniche di pranopratica

Lettura dell’Aura: tecniche per vedere e interpretare le informazioni del campo energetico umano e animale

Tecniche di guarigione energetica: strumenti per facilitare il benessere fisico, emotivo e spirituale, per la prevenzione delle disarmonie fisiche e per la guarigione delle cause dei principali malesseri psicosomatici

Clicca e guarda il video con alcune testimonianze di chi ha frequentato il corso presso Il Sentiero della Luce – Centro Yoga e Studi sull’Aura

Non perdete questa occasione unica di crescita e apprendimento e iscrivetevi oggi stesso per iniziare il viaggio nel mondo delle tecniche energetiche e della lettura dell’Aura.