Da settembre a Solaro pattuglie serali e festive della Polizia locale per contrastare lo spaccio nei boschi

Maggiore sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle aree boschive e dei parchi, e una presenza più assidua sul fronte della lotta al traffico e allo spaccio di stupefacenti. E’ questo l’obiettivo di un programma programma per la sicurezza del territorio che coinvolgerà il Comune di Solaro.

Da settembre, infatti, il Comune di Solaro parteciperà con la propria Polizia locale ai pattugliamenti straordinari finanziati da Regione Lombardia e coordinati dalla Polizia locale di Limbiate “per combattere – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – il diffuso fenomeno di insicurezza generato specialmente da traffico e lo spaccio di stupefacenti, soccorrere e assistere le persone in situazione di tossicodipendenza e avviarle a un percorso di recupero e restituire le aree dei Parchi alla sicura e serena fruizione da parte della cittadinanza che vi transita o vi si reca per attività di tipo sportivo o ludico. Negli anni scorsi gli esiti delle attività delle Polizie Locali coinvolte hanno dato un importante contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza della fruizione del territorio e le Prefetture di Como, Milano, Monza e Brianza e Varese sono sempre state favorevoli all’incremento straordinario del servizio nell’ambito delle finalità di prevenzione e contrasto delineati».

Partirà così a settembre il nuovo progetto che vede coinvolti Appiano Gentile, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Cadorago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cirimido, Cogliate, Fenegrò, Guanzate, Lazzate, Lurago Marinone, Meda, Misinto, Seveso, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano Bulgaro, Ente Parco Groane e Provincia di Monza Brianza, oltre che naturalmente Limbiate e Solaro. A Solaro in particolare saranno eseguiti pattugliamenti straordinari coordinati con le altre Polizie locali del territorio al fine di verificare i punti sensibili del territorio.

«Il finanziamento ottenuto per mettere in campo il progetto dei pattugliamenti straordinari sul territorio del Parco Groane ci consente di incrementare il servizio della nostra Polizia Locale nei giorni festivi e in orario serale, cioè in quei giorni e orari in cui normalmente gli agenti non sono in servizio – spiega Serena Nasta, assessore alla Polizia locale del Comune di Solaro – Crediamo sia importante sfruttare ogni occasione e ogni possibilità per presidiare il territorio, e auspichiamo che la Regione ma anche il Governo possano aiutare sempre di più i Comuni a contrastare la criminalità, lo spaccio e tutti i fenomeni che creano situazioni di insicurezza. Perché i Comuni sono in prima linea e i proclami servono a poco: servono soldi, mezzi e progetti concreti. La Polizia locale di Solaro non si è mai sottratta e ancora una volta parteciperà, insieme agli altri Comuni coinvolti, a questa importante azione di presidio e contrasto».