Dal 2003 nel Varesotto le estati sono sempre più calde e afose

Estate uguale a sole, caldo e afa. Ogni anno ci sembra che la temperatura sia da record e l’umidità a livelli limite. Il Centro geofisico Prealpino ripropone l’andamento degli ultimi 50 anni per ricordarci quanto caldo abbiamo già patito.

Anticiclone delle Azzorre o Africano

La situazione meteorologica estiva sulla conca padano-alpina è notoriamente caratterizzata dalla presenza di masse d’aria a lenta circolazione, per effetto dell’anticiclone atlantico o di quello che dal N-Africa sale verso il Mediterraneo, interessando le Alpi per raggiungere talvolta persino l’Europa settentrionale. Mentre l’anticiclone atlantico (o delle Azzorre) è più variabile e apporta aria oceanica non eccessivamente calda e frequentemente intercalata da temporali, l‘anticiclone africano può formare un blocco stazionario per molti giorni (circolazione in quota a forma di “omega” o “omega blocking”) e dare luogo a delle vere e proprie ondate di calore prolungate.

Da agosto 2003 iniziano le estati torride

«L’esempio che ha avuto maggiore impatto nella nostra memoria – spiega il Centro geofisico – senza confronto con eventi precedenti, è stato quello del mese di Agosto 2003 con caldo e afa record su tutta Europa. Nei primi 15 giorni del mese la temperatura massima a Varese fu sempre sopra i 30 gradi. L’indice di calore nelle grandi città superò i 40-45 gradi con emergenza per la salute degli anziani, colti da malori in Francia a migliaia. Numerosissimi incendi si verificano in tutta Italia».

Negli anni successivi, a causa dell’aumento delle temperature, le ondate di calore sono diventate via via più intense e frequenti. Tra gli eventi più notevoli sul Varesotto riportiamo: Maggio 2009, Luglio 2010 , Agosto 2011 , Settembre 2011 e Agosto 2012 , Luglio-agosto 2013 e giugno 2014, unico periodo caldo di un’estate eccezionalmente piovosa.

Luglio 2015 è il mese più caldo di sempre

Dopo l’anomalia dell’estate 2014, le ondate di calore si sono ripresentate all’inizio di giugno e in luglio 2015 che diviene il mese più caldo di sempre con 27.3°C di temperatura media, superando anche il caldissimo agosto 2003. L’ondata di calore del luglio 2015 si è prolungata ininterrottamente per ben 26 giorni con massime > 30°C e punte di 35.7°C. Altre ondate di calore si ripetono nel 2017 a metà giugno e ad inizio agosto (11 giorni, max 36.3°C).

Nel 2018 l’ondata di calore interessa fine luglio e agosto fino al giorno 9 con punte di 34°C a Varese.

Nel 2019 un’ondata di calore si è verificata dal 24 giugno al 8 luglio e viene superata la temperatura massima assoluta a Varese il 27 giugno con il valore di 36.8°C (record precedente 36.5°C del 21 luglio 1983). Il giorno 28 viene anche stabilito il record per la temperatura minima più alta a Varese con 27°C.

Nel 2022 registrate 24 giornate sopra i 30 gradi

Nel 2022 si verifica un’estate caldissima, iniziata già in maggio con ondate di calore nella seconda decade di giugno e in luglio con 24 giornate consecutive sopra i 30°C dal giorno 5, aggravate da un’eccezionale siccità.

Nel 2023 l’ondata di calore si verifica dal 12 al 25 agosto con record di 0°C sulle Alpi occidentali a 5298 m slm.

Nel grafico che segue sono illustrati dal 1997, i giorni con temperatura superiore a 30 gradi a Varese compresi tra il primo maggio ed il 30 settembre. Si nota come le ondate di calore siano sempre più frequenti dopo il 2003 che si pone come capostipite di anni con estati caldissime. Nel 2006 temperature superiori a 30 gradi si sono misurate anche nel mese di settembre.

Le principali ondate di calore registrate negli ultimi 50 anni dal centro geofisico Prealpino avvennero:

Nel 1983 dal 18 luglio al 1 agosto con la temperatura massima raggiunta di 36,5 gradi

Nel 2003 dal 1 al 14 agosto la massima toccò i 36gradi

Nel 2015 tra il 30 giugno e il 25 luglio si raggiunse i 35,7 gradi

Nel 2019 tra il 25 gugrno e il 28 luglio si raggiunsero i 36 gradi.

Le ondate di calore più lunghe

Le ondate di calore più lunghe avvennero sia nel 1983 sia nel 1984 quando durarono due settimane, nel 1996 ci furono 16 giorni di canicola, e nel 2003 19 giorni. Nel 2010 l’ondata di calore durò 23 giorni mentre nel 2015 l’afa resistette 26 giorni.

Nel 2022 afa e caldo rimasero sul Varesotto dal 5 al 28 luglio mentre lo scorso anno i giorni di grande caldo furono “solo” 13, tra il 12 e il 25 agosto.