Dal 26 agosto lavori di riqualificazione della fognatura in via Borghi a Masnago di Varese

Proseguono gli interventi sulle strade varesine. Da lunedì 26 agosto la via Borghi, nel tratto tra l’incrocio con via Vellone e la rotonda di piazzale Mafalda, sarà interessata dai lavori sui sottoservizi e in particolare per la riqualificazione della fognatura e il prolungamento dell’acquedotto.

Il cantiere è previsto fino al 6 settembre, salvo imprevisti dettati dalle condizioni meteo.

Per necessità di cantiere la via Borghi, solo nel tratto tra l’incrocio con via Vellone e la rotonda di piazzale Mafalda, sarà chiusa al traffico ma sarà garantito l’accesso ai residenti e alle attività commerciali presenti lungo la strada.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dal 26 agosto fino al termine dei lavori, la linea urbana E raggiungerà con tutte le corse il capolinea di Avigno-via Oriani, senza la diramazione per Palasport-via Piatti. Agli utenti della zona Palasport/stadio/via Borghi si suggerisce di utilizzare la linea P, che transita da via Stadio e piazzale De Gasperi.