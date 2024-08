Partono gli scavi archeologici a Sesto Calende: si cerca una chiesa sepolta

Partono i nuovi scavi archeologici dell’Università degli Studi di Milano all’Oratorio di San Vincenzo a Sesto Calende, la chiesa – non più consacrata – all’entrata del sentiero che porta al masso della Preja Buja e a poche centinaia di metri dall’Abbazia di San Donato.

(L’interno dell’Oratorio di San Vincenzo)

Il prossimo 26 agosto segnerà l’inizio di una nuova campagna di scavi archeologici condotta dall’Università degli Studi di Milano guidata da Emanuele Intagliata. Il progetto nasce dalla sinergia tra le Cattedre di Archeologia Cristiana e Medievale e di Archeologia Classica, sotto la direzione del Prof. Lorenzo Zamboni. L’intervento archeologico interesserà un’area finora inesplorata, situata su terreni di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con l’opportunità di gettare nuova luce su un settore del sito ancora avvolto nel mistero.

La chiesa di San Vincenzo, già oggetto di precedenti indagini tra il 1978 e il 1982, ha rivelato una straordinaria continuità insediativa che si estende per oltre un millennio, dal periodo romano imperiale fino al medioevo. Tuttavia, molti interrogativi restano ancora irrisolti riguardo alla funzione e all’estensione dell’occupazione umana nel corso dei secoli. Recenti prospezioni geofisiche, condotte dal dott. Guglielmo Strapazzon, hanno confermato la presenza di strutture sepolte, tra cui una probabile chiesa orientata lungo l’asse est-ovest, delineando con maggiore precisione l’area che sarà oggetto degli scavi imminenti. Gli scavi, che si concluderanno il 27 settembre.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a visite guidate gratuite ogni martedì, dal 3 al fino al 24 settembre, nella fascia oraria dalle 17 alle 18. Non sarà necessario prenotare, ma basterà semplicemente presentarsi e chiedere di un referente per poter effettuare una visita al sito archeologico con gli studiosi presenti in loco. Infine, domenica 29 settembre si terrà un incontro conclusivo presso la chiesa di San Vincenzo, dove verranno presentati i risultati delle indagini archeologiche.

