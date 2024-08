Dieci lezioni per conoscere i formaggi: via al corso di primo livello dell’Onaf

Prenderà il via il prossimo 23 settembre il corso di primo livello organizzato dalla delegazione di Varese dell’ONAF, ovvero l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Un percorso dedicato a chi vuole approfondire – per passione o per ragioni professionali – il mondo dei formaggi, le tecniche di produzione e la loro storia.

Le lezioni, tenute da Docenti Maestri Assaggiatori di ONAF, si terranno ogni lunedì (dalle 20 alle 22) sino al 2 dicembre prossimo per un totale di dieci incontri oltre all’esame conclusivo. La sede prescelta per questo ciclo è l’ITE Tosi di Busto Arsizio, in viale Stelvio 173. I partecipanti, attraverso il metodo di degustazione utilizzato da ONAF e la scheda su cui riportare i descrittori, arriveranno a riconoscere le caratteristiche organolettiche dei formaggi assaggiati.

Il costo del corso è fissato in 350 euro a persona e comprende la quota d’iscrizione ad Onaf, la quota d’iscrizione al corso, il libro “La degustazione del formaggio”, il materiale didattico necessario, gli assaggi di 30 formaggi durante le 10 lezioni del corso e l’abbonamento alla rivista trimestrale “InForma” oltre alla partecipazione all’esame finale.

Le iscrizioni, che si sono aperte in questi giorni, saranno disponibili sino al prossimo 9 settembre. Per aderire si può contattare il segretario ONAF di Varese, Alberto Rogora, al numero 347 9324932 o all’indirizzo varese@onaf.it. La sezione provinciale di ONAF è nata nel 1994 come delegazione interprovinciale con Como su iniziativa di Giovanni Frati. Da allora, ogni anno, sono stati organizzati tre/quattro incontri all’anno con degustazioni di formaggio abbinate ad altri prodotti della gastronomia italiana. Del 2006 l’organizzazione del primo corso per aspiranti assaggiatori, replicato poi nel 2009. Dal 2007 la delegazione comprende la sola provincia di Varese; attualmente il delegato è Marco Imperiali affiancato dal segretario Alberto Rogora e dai consiglieri Sergio Bordegoni, Vittorio Maino e Claudia Zanotti (questi ultimi due sono anche sommelier AIS).