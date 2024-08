Donna morta da giorni trovata in casa a Busto Arsizio. I parenti cercavano di contattarla da giorni

Era morta in casa da giorni e i parenti, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei, hanno dato l’allarme. È accaduto oggi, venerdì, in via Milazzo a Busto Arsizio quando gli agenti della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi dell’Areu sono intervenuti in un appartamento.

La donna, 72 anni, è stata trovata senza vita dai soccorritori in avanzato stato di decomposizione. Dai primi accertamenti sembra che la signora, che viveva da sola, sia deceduta per cause naturali.