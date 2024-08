Doveva scontare un anno di reclusione per due condanne: 47enne arrestato in treno dalla Polfer di Gallarate

La Polizia Ferroviaria di Gallarate ha arrestato un cittadino ucraino di 47 anni destinatario di due ordini di carcerazione.

L’uomo, che viaggiava a bordo di un treno regionale sulla tratta Malpensa-Gallarate, è stato fermato per un controllo dai poliziotti impegnati negli ordinari servizi di scorta ai treni. All’esito del controllo è risultato destinatario di due provvedimenti di condanna: il primo, emesso dal Tribunale di Como, per un furto commesso nel 2018 a Cantù, e il secondo per guida in stato di ebbrezza commessa a Monza sempre nel 2018.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato quindi condotto in carcere a Busto Arsizio dove dovrà scontare complessivamente quasi un anno di reclusione oltre al pagamento di una multa di 2.000 euro.